إصابة سبعة عسكريين أميركيين في العملية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في غرب العراق

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) السبت أن سبعة جنود أميركيين أصيبوا بجروح خلال "الغارة المشتركة" التي نفذتها مع قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار في غرب العراق الخميس وأدت الى مقتل 15 من عناصر التنظيم.



وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن خمسة من هؤلاء أصيبوا خلال الغارة، بينما أصيب اثنان بسبب سقوطهما، مؤكدًا أن حال كل المصابين مستقرة.