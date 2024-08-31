ستولتنبرغ يؤيد الهجوم الأوكراني في روسيا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن تأييده الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك الروسية، متحدثًا في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.



وقال ستولتنبرغ: "الجنود والدبابات والقواعد العسكرية الروسية أهداف مشروعة بموجب القانون الدولي".



واعتبر أن حق أوكرانيا التي غزتها روسيا منذ أكثر من 900 يوم في الدفاع عن النفس "لا يتوقف عند الحدود".



ورحب ستولتنبرغ أيضًا بـ"التزام ألمانيا الواضح بأن تظل أكبر مانح عسكري لأوكرانيا في أوروبا وثاني أكبر مانح عسكري على الصعيد العالمي".



وكانت الحكومة الألمانية تعرضت الأسبوع الماضي لانتقادات شديدة في ما يتعلق بمساعداتها العسكرية لأوكرانيا التي سيجري خفضها عام 2025. لكن المستشار أولاف شولتس أكد لكييف أنها ستستمر في تلقي المعدات العسكرية التي يحتاجها جيشها.