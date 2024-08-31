القيادة المركزية الأميركية: نفذنا مداهمة أسفرت عن مقتل 15 من عناصر الدولة الإسلامية في العراق

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أمس الجمعة أن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد في الساعات الأولى من 29 آب، ما أدى إلى مقتل 15 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.



وقالت: "عناصر الدولة الإسلامية كانوا مسلحين بأسلحة متعددة وقنابل يدوية وأحزمة "انتحارية" متفجرة".



وذكرت أنه لا يوجد ما يشير إلى سقوط مصابين أو قتلى مدنيين في المداهمة.