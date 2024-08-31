إستشهاد 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على قافلة مساعدات في غزة

أعلنت منظمة أنيرا للإغاثة الإنسانية ومقرها الولايات المتحدة أن ضربة جوية إسرائيلية على قافلة مساعدات تحمل الغذاء والوقود إلى مستشفى في غزة أسفرت عن إستشهاد أربعة فلسطينيين يوم الخميس بينما زعمت إسرائيل أنهم "مهاجمون مسلحون"، وهو ما نفته المنظمة.



وقالت منظمة أنيرا في بيان أمس الجمعة إن الفلسطينيين الأربعة كانوا في السيارة الأولى لقافلة مساعدات متجهة إلى مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي في رفح جنوب قطاع غزة.



وأوضحت أنه بعد وقت قصير من مغادرة القافلة معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل إلى غزة، "استولى أربعة فلسطينيين من المنطقة على السيارة التي تقود القافلة، مشيرين إلى مخاوفهم من أن الطريق غير آمن ومعرض لخطر النهب".



ولفتت المنظمة إلى أن "السلطات الإسرائيلية تزعم أن السيارة التي تقود القافلة كانت تحمل أسلحة عديدة. وتشير كل التقارير الأولية من أولئك الذين كانوا في مكان الحادث إلى عدم وجود أسلحة".