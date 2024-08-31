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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مهاجمين إثنين في الضفة الغربية

أخبار دولية
2024-08-31 | 01:02
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مهاجمين إثنين في الضفة الغربية
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مهاجمين إثنين في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن قواته قتلت شخصين في واقعتين منفصلتين في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن تسلل أحدهما إلى مستوطنة إسرائيلية وأطلق آخر النار على جنود بعد انفجار سيارته.

وأوضحت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن رجلين أصيبا بطلقات نارية في الحادثين، لكنها لم تحدد هويتهما.

وقال الجيش: "حاول إرهابيون دهس حارس أمن عند مدخل مستوطنة كرمي تسور قبل قليل وتسللوا إلى المستوطنة".

وأضاف أن "الجنود الذين وصلوا إلى مكان الحادث قتلوا أحد المهاجمين الذي أطلق النار عليهم ويبحثون عن آخرين".

وفي حادث آخر، ذكر الجيش أن النيران اشتعلت في سيارة وانفجرت في محطة وقود.

وقال إن "القوات التي أرسلت إلى مكان الحادث أطلقت النار على الإرهابي الذي خرج من السيارة وحاول مهاجمتهم وقتلته".

وأشار الجيش إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الواقعتين مرتبطتين.

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بيانًا اليوم السبت أشادت فيه بما وصفتها بأنها "عملية بطولية مزدوجة" في الضفة الغربية. وقالت: "هي رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة طالما استمر عدوان الاحتلال الغاشم واستهدافه لشعبنا وأرضنا".

لكن الحركة لم تعلن مسؤوليتها المباشرة عن الهجومين.

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