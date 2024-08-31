روسيا تعلن مقتل 5 وإصابة 46 في ضربة أوكرانية على بيلغورود

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود في جنوب غرب روسيا أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 46 آخرون في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود في جنوب غرب روسيا في وقت متأخر من مساء الجمعة.وأشار غلادكوف إلى أن 37 من المصابين نقلوا إلى المستشفى، ومنهم سبعة أطفال.وأظهر مقطع مصور نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ملتقط من داخل سيارة ويزعم أنه يظهر الهجوم، سيارة أخرى تنفجر في أثناء تحركها على الطريق. وبعد ثوان شوهد انفجار على الجانب الآخر من الطريق.