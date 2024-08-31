كييف: الدفاع الجوي الأوكراني أسقط 24 طائرة مسيرة روسية

أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم السبت أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من أصل 52 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجمات خلال الليلة الماضية على ثماني مناطق في أنحاء أوكرانيا.



وقال في بيان على تيليغرام إن 25 طائرة مسيرة من طراز شاهد سقطت من تلقاء نفسها فيما حلقت ثلاث مسيرات أخرى باتجاه روسيا وروسيا البيضاء. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة جراء الهجمات.



وتستخدم أوكرانيا الحرب الإلكترونية ومجموعات المطاردة المتنقلة والدفاعات الجوية لصد الضربات الروسية المتكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ.



ودوت صفارات الإنذار عدة مرات خلال الهجمات الليلة الماضية بالطائرات المسيرة، ما دفع الكثيرين من السكان إلى الإسراع إلى الملاجئ في منتصف الليل.



وقال مسؤولون في كييف إن الهجوم كان الرابع بالطائرات المسيرة على العاصمة خلال أيام وإن دوي صفارات الإنذارات بها استمر لنحو أربع ساعات.



وأشار المسؤولون إلى إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة بينما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جسيمة.