طوكيو: سفينة مسح تابعة للبحرية الصينية دخلت مياه اليابان

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن سفينة مسح تابعة للبحرية الصينية دخلت المياه الإقليمية اليابانية لفترة وجيزة اليوم السبت.



وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن السفينة تم رصدها في المياه اليابانية قبالة ساحل إقليم كاغوشيما في جنوب غرب البلاد الساعة السادسة صباحًا تقريبًا (21:00 الجمعة بتوقيت غرينتش) وغادرت بعد ما يقرب من ساعتين.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن هذه هي المرة العاشرة التي تبحر فيها سفينة مسح تابعة للبحرية الصينية في المياه الإقليمية اليابانية خلال عام، والمرة الثالثة عشرة باحتساب الغواصات وسفن جمع المعلومات المخابراتية.