مهندسان لرويترز: توقف عمل ميناء الحريقة الليبي لقلة إمدادات النفط من حقل السرير

أعلن مهندسان في ميناء الحريقة الليبي لرويترز اليوم السبت أن الميناء توقف عن العمل بسبب عدم كفاية إمدادات النفط من حقل السرير النفطي، وسط تصاعد للتوتر بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي.