فقدان مروحية يستقلها 22 شخصًا في أقصى الشرق الروسي

اختفت مروحية من طراز "ام آي-8" يستقلها 22 شخصًا عن الرادارات السبت في أقصى الشرق الروسي، بحسب ما أفادت السلطات الإقليمية، علمًا أن تعرض الطائرات المتقادمة لحوادث في هذه المنطقة هو أمر مألوف.



وقال حاكم منطقة كامشاتكا فلاديمير سولودوف في مقطع مصور بث على تلغرام إن "مروحية من طراز ام آي-8 اختفت عن الرادارات وعلى متنها 22 شخصًا، هم 19 راكبًا وثلاثة من أفراد الطاقم".



وأضاف: "نفذت عملية تحليق في أجواء المنطقة، لكنها لم تسفر للأسف عن أي نتيجة بسبب سوء الرؤية".



وأشارت السلطات الروسية إلى أن مجموعة من المسعفين ومروحيتين أرسلوا في شكل عاجل الى منطقة الحادث في شبه جزيرة كامشاتكا البركانية.



و"ام آي-8" مروحية عسكرية سوفياتية الصنع.



وحوادث الطائرات والمروحيات مألوفة في أقصى الشرق الروسي، وخصوصًا أنه منطقة نائية.