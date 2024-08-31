بكين تتهم الفيليبين بالتسبب بـ"تصادم متعمد" جديد في بحر الصين

اتهمت الصين السبت زورقًا فيليبينيًا بالتسبب بـ"تصادم متعمد" مع سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين بالقرب من منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بعد سلسلة من الحوادث في المنطقة.



وتطالب الصين بالسيادة على غالبية الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي يواجَه بمطالب مشابهة من دول مجاورة (الفيليبين وفتينام وبروناي وماليزيا).



ومنذ وصول الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس إلى السلطة في العام 2022، تؤكد مانيلا بشكل أكثر حزمًا مطالبها بالسيادة على بعض الشعاب المرجانية المتنازع عليها في مواجهة بكين التي لا تنوي التنازل عن مطالبها.



ونقلت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية عن المتحدث باسم حرس السواحل ليو ديجون قوله: "عند الساعة 12:06 (04:06 بتوقيت غرينتش)، اصطدم القارب الفيليبيني الرقم 9701 بالسفينة الصينية الرقم 5205".



ووقع الحادث في المياه المحيطة بشعاب شيانبين المرجانية المعروفة في الفيليبين باسم سابينا.



وتقع هذه الشعاب على بعد 140 كيلومترًا من السواحل الفيليبينية و1200 كيلومتر من جزيرة هاينان الصينية وشهدت عدة حوادث في الأيام الأخيرة.