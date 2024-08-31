القوات الروسية سيطرت على بلدة كيروفه في دونيتسك

سيطرت القوات الروسية على بلدة كيروفه، في منطقة دونيتسك، في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.



ودونيتسك هي واحدة من أربع مناطق أوكرانية تقول روسيا إنّها ضمتها إليها غير أنها لا تسيطر عليها بشكل كامل.



وترفض كييف والغرب ذلك باعتباره غير قانونيّ.



وسبق أن تعهّدت أوكرانيا باستعادة المنطقة.



وتحقق روسيا مكاسب تدريجية في دونيتسك في وقت تسعى فيه القوات الأوكرانية إلى التقدم في منطقة كورسك الروسية بعد اجتياح مباغت عبر الحدود في السادس من أغسطس آب الجاري.