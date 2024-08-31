بنك التنمية الجديد وافق على قرض لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحيّ في جنوب أفريقيا

وافق بنك التنمية الجديد على قرض جديد، بقيمة تصل إلى مليار دولار، لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحيّ للمناطق الأكثر فقرًا، في جنوب أفريقيا.



وسيُستخدم القرض، في إطار منحة البنية التحتية للبلديات، في جنوب أفريقيا.



وتُعتبر منحة مشروطة، تستخدمها البلديات، لتقليل تراكم الخدمات المطلوبة وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر فقرًا.



ووافق البنك على قرض، بقيمة 150 مليون دولار، يقدم بعملة الرنمينبي المحلية إلى بنك أوف كوميونيكيشنز فاينانشال ليسنج الصينيّ، لمشروع، لنقل الغاز الطبيعيّ المسال.



وقال بيان بنك التنمية الجديد إنّ القرض المقدّم للبنك الصينيّ سيُستخدم في شراء ثلاث ناقلات للغاز الطبيعيّ المسال على الأقل، للمساعدة في الوفاء بالطلب المتزايد على الغاز فائق التبريد في الصين، فضلًا عن المساهمة في سد الفجوة بين الطلب والمعروض من سعة ناقلات الغاز الطبيعي المسال.