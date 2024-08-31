روما ستستضيف اجتماعًا أوّلًا لوزراء دفاع مجموعة السبع

أعلن وزير الدفاع الإيطاليّ غويدو كروسيتو أنّ روما ستنظّم للمرة الأولى اجتماعًا لوزراء دفاع مجموعة السبع، من دون تحديد موعد لذلك.



وقال كروسيتو، في براغ، خلال مشاركته في منتدى غلوبسيك، الذي يناقش خصوصًا الدفاع والسياسة الخارجية الأوروبية: "لم يكن هناك اجتماع لمجموعة السبع مخصّص للدفاع، سيكون هناك واحد للمرة الأولى، هذه السنة، في إيطاليا، لأنّني أردت بشدّة أن تتعامل مجموعة السبع مع (موضوع) الدفاع."



وأضاف: "أرى من السخيف أن تهتم مجموعة السبع بالسياحة ولا تهتم أبدًا بالدفاع."



وتترأس إيطاليا مجموعة السبع هذه السنة وتضم هذه المجموعة كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى إيطاليا.



وأعرب كروسيتو عن دعمه لقرار رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الذي أعلنته الجمعة في براغ، والذي ينص على إحداث منصب مفوّض للشؤون الدفاعية.



وقال: "هذا خيار عادل للغاية، لم تهتم أوروبا أبدا بالدفاع، حتّى أنّه ليس هناك مفوضية للدفاع في الاتحاد الأوروبيّ."



وأضاف: "يشير خيار أورسولا فون دير لايين إلى مسار جديد بالنسبة لأوروبا بدأ غداة الغزو الروسيّ لأوكرانيا."



وتابع الوزير الإيطالي "اعتقدنا أنّه يكفي أن نكون أصدقاء مع الولايات المتحدة وأن ذلك سيضمن مستقبلنا وأنّنا يمكن أن نكون مسالمين ونعيش في أمان من دون أي كلفة".



وختم "اكتشفنا أنّ الأمر لم يكن كذلك وأننا يجب أن نستثمر في الأمن وأن قواتنا المسلّحة، في جميع الدول الأوروبية، لم تكن مستعدة لتلقي صدمة حرب لأنها كانت مُعدّة أصلا للمشاركة قدر الإمكان في بعض البعثات الدولية".

