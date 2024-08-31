بدء حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في وسط غزة

أعلن مسؤول لوكالة فرانس برس بدء حملة التلقيح، ضد شلل الأطفال، وسط قطاع غزة، بعد إعلان الأمم المتحدة موافقة إسرائيل على "هدن إنسانية" للسماح بتطعيم الأطفال رغم الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهرًا.



وقال مدير عام الرعاية الصحية الاولية، في وزارة الصحة، في قطاع غزة، الطبيب موسى عابد، لوكالة فرانس برس، إنّ فرق وزارة الصحة بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بدأت، اليوم، بحملة التطعيم ضد شلل الاطفال في المنطقة الوسطى.