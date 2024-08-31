الرئيس الصربيّ استبعد انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبيّ في 2028

استبعد الرئيس الصربيّ ألكسندر فوتشيتش، انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبيّ في 2028.



وقال فوتشيتش، في مؤتمر جلوبسيك الأمنيّ، في براج: "لا أعتقد أننا سنصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبيّ في 2028."



وأضاف: "لن يحدث هذا، أنا لا أكذب على شعبي."



وأعرب عن اعتقاده أنّه لن يتم قبل 2030، حسب تقديره "ولا أحد يعرف ماذا قد يحدث في غضون ذلك".



وجاءت تصريحات فوتشيتش، بعد يومين، من إبرام صربيا صفقة أسلحة تاريخية مع شركة الطيران الفرنسية داسو لشراء 12 مقاتلة رافال جديدة، وذلك في تحول كبير عن تعاونها الدفاعي مع موسكو.