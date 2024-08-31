ضحايا اثر سيول جارفة وفيضانات وانهيارات صخرية في اليمن

اعلن مسؤولون ومصادر محلية باليمن لرويترز إن 27 شخصا على الاقل لقوا حتفهم وفقد اثنان خلال الساعات الماضية جراء سيول جارفة وفيضانات وانهيارات صخرية ناجمة عن أمطار غزيرة في محافظة ذمار شمال اليمن.



وقال أحمد جابر وكيل قطاع المعلومات بوزارة الإدارة المحلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا إن السيول في قرية الجرف بمنطقة بني موسى التابعة لمديرية وصاب السافل أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص وتهدم 15 منزلا. وتبعد ذمار 100 كيلومتر إلى الجنوب من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.



ومنذ مطلع آب الجاري، ازدادت كمية الأمطار الغزيرة في محافظات عدة باليمن، ما تسبب في حدوث سيول وفيضانات خلفت عشرات القتلى بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وأشارت تقارير حكومية ودولية إلى تضرر نحو ربع مليون شخص، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح.