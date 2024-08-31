انقلاب حافلة سياحية في ولاية مسيسبي الأميركية

قُتل سبعة أشخاص عندما انقلبت حافلة سياحية إلى الشرق من مدينة فيكسبرج، في ولاية مسيسبي الأميركية.



وقال مسؤول الطب الشرعيّ، في مقاطعة وارن، التي تقع فيها المدينة، دوج هاسكي: "من بين القتلى السبعة شقيقان عمرهما ستة أعوام و16 عامًا."



وأضاف أنّ عدة أشخاص أصيبوا، لكنه لم يستطع تحديد عددهم.



ولفت إلى أنّ الحافلة، التي كان على متنها 47 شخصًا أغلبهم من أميركا اللاتينية تعرضت للحادث على الطريق (إنترستيت 20) بين فيكسبرج وبوفينا في نحو الساعة 12:30 صباحًا.