الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ترفع علم ليبيريا قبالة سواحل اليمن

أعلن الحوثيون في اليمن شن هجوم على سفينة شحن في البحر الأحمر، كانت قوة بحرية أفادت في وقت سابق أنها ترفع علم ليبريا واستُهدفت بصاروخين باليستيين انفجرا على مقربة منها.



وقال المتحدث باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون "نفذت القوات المسلحةُ اليمنية (...) عمليةً عسكرية استهدفت سفينة GROTON في خليج عدن".



وأضاف أن الهجوم أدى إلى "إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر"، لافتا إلى أن هذا هو الاستهداف الثاني للسفينة "بعد استهدافها في الثالث من آب" الحالي.



وقال المركز إنه "يقدّر بأن غروتون استُهدفت بسبب قيام سفن أخرى ضمن هيكل شركتها بزيارة الموانئ الإسرائيلية اخيراً".