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زيارة مرتقبة لوزير النفط العراقي إلى أميركا لعرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز
أخبار دولية
2024-08-31 | 14:50
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زيارة مرتقبة لوزير النفط العراقي إلى أميركا لعرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز
اعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم السبت إن بغداد تعتزم عرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أميركية خلال زيارة مرتقبة له إلى الولايات المتحدة.
وأضاف "جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ضمت 29 رقعة وحقلا، وتم إنهاء التعاقد على 14 منها، وهنالك نحو 10 رقع غازية من بين ما تبقى لم تقدم عليها الشركات ونحن بصدد عرضها بجولة تراخيص جديدة".
وأردف "وزارة النفط تخطط لعرض هذه الفرص الاستثمارية الغازية على شركات متخصصة، ولدينا زيارة قريبة إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، إذ نخطط لعرضها على شركات أميركية عالمية".
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