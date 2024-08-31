مصرع شخصين أصيبا في هجومين منفصلين خلال كرنفال نوتينغ هيل في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية السبت مصرع شخصين تعرضا لهجومين منفصلين خلال كرنفال نوتينغ هيل الشهير في لندن، وهو من أهم الأحداث من نوعه في العالم، وأقيم في نهاية الأسبوع الماضي. والضحيتان هما أم جاءت لحضور الكرنفال مع ابنتها الصغيرة، وطاهٍ يزور بريطانيا. ونُقلا إلى المستشفى حيث مكثا نحو أسبوع.



وقالت الشرطة إن شير ماكسيمين (32 عاما) تعرضت للطعن في وضح النهار الأحد بعد محاولتها فض شجار، وقضت صباح السبت.



ومثل رجل يبلغ 20 عاما أمام محكمة الأربعاء ووجهت إليه تهمة محاولة القتل، وهي تهمة سيُعاد النظر فيها بعد وفاة الضحية. وتوفي مساء الجمعة موسي إيمنيتو وهو طاهٍ يبلغ 41 عاما ويقيم في دبي وكان في زيارة إلى بريطانيا. وعثر عليه مساء الاثنين فاقدا الوعي، ومصابا بجروح في رأسه، أمام مطعم يرتاده العديد من المشاركين في الكرنفال.



وقالت الشرطة إن رجلا يبلغ 31 عاما اتُهم الجمعة للاشتباه في أنه اعتدى عليه، وسيُعاد النظر في القضية أيضا بعد وفاة الطاهي.