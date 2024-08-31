"يونيسيف" طرحت مناقصة طارئة لتأمين لقاحات جدري القردة للدول المتضررة

طرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" مناقصة طارئة لتأمين لقاحات جدري القردة للدول المتضررة من الأزمات بالتعاون مع تحالف اللقاحات (جافي) ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية.



وجاء في بيان مشترك للمنظمات أنه يمكن إبرام اتفاقيات لما يصل إلى 12 مليون جرعة حتى 2025، اعتمادا على القدرة الإنتاجية للمصنعين.