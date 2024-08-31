قتلى جراء انقلاب حافلة في الولايات المتحدة...بينهم طفل وشقيقته

قُتل ثمانية أشخاص السبت إثر انقلاب حافلة على طريق سريع في ميسيسيبي في جنوب الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة فيكسبيرغ ديلي نيوز.



وانقلبت الحافلة في مقاطعة وارن وكان على متنها 47 شخصا. وأظهرت لقطات مصورة الحافلة بعد انقلابها وبدا أن أحد إطاراتها مثقوب.



وقال مسؤول محلي لمحطة "سي بي إس" إن بين القتلى شقيقين من غواتيمالا هما صبي في السادسة من العمر وفتاة تبلغ 16 عاما.