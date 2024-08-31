تفكيك شبكة ضالعة في الاتجار بالبشر في ليبيا

أعلن النائب العام الليبي اليوم السبت عن تفكيك شبكة ضالعة في الاتجار بالبشر في منطقة بشمال غرب البلاد، حسبما ذكرت قناة ليبيا الأحرار.



وأضافت القناة أن السلطات ألقت القبض على زعماء الشبكة وعشرة أعضاء شاركوا في جرائم خطيرة ضد المهاجرين منها القتل والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب.



وتسنى توثيق انتهاكات تعرض لها 1300 مهاجر منها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز للإفراج عنهم.

