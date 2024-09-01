مسؤولون روس: أوكرانيا هاجمت موسكو ومناطق أخرى بطائرات مسيرة

أعلن مسؤولون محليون أن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة خلال الليل على العاصمة الروسية موسكو وعدة أهداف أخرى في كافة أنحاء البلاد اليوم الأحد، في حين تضغط كييف على الولايات المتحدة كي تسمح لها باستخدام الأسلحة التي يوفرها حلفاؤها لضرب عمق روسيا.



وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو في منشورات على تطبيق تليغرام إن أربع طائرات مسيرة على الأقل كانت تحلق باتجاه موسكو تم تدميرها في المنطقة المحيطة بالمدينة.



وأشار ألكسندر بوغوماز حاكم مدينة بريانسك الحدودية في جنوب غرب روسيا على تليغرام إلى أن نحو 26 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا دمرت أيضًا فوق المنطقة.



كما لفت حاكم منطقة فورونيج في منشورات على تطبيق تيليغرام إلى أن أكثر من عشر طائرات مسيرة دمرت فوق المنطقة، في حين أسقطت عدة طائرات أخرى فوق مناطق كورسك وليبيتسك وريازان وتولا.