أميركا تندد بإجراءات الصين "التصعيدية" ضد الفلبين في بحر الصين الجنوبي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن الولايات المتحدة نددت السبت بالإجراءات "الخطيرة والتصعيدية" التي اتخذتها الصين ضد ما وصفتها بالعمليات البحرية المشروعة للفلبين في بحر الصين الجنوبي.



وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة إن "سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني اصطدمت عمدا ثلاث مرات بسفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني أثناء ممارستها لحرية الملاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، ما تسبب في أضرار للسفينة وتعريض سلامة الطاقم على متنها للخطر".



وجاء في البيان أن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات الخطيرة والتصعيدية التي اتخذتها الصين في المنطقة طوال شهر آب.