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الجيش الإسرائيلي يؤكد إنتشال جثث 6 رهائن في غزة
أخبار دولية
2024-09-01 | 00:31
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الجيش الإسرائيلي يؤكد إنتشال جثث 6 رهائن في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه انتشل جثث ست رهائن اختطفتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول من نفق في منطقة رفح في قطاع غزة.
وأوضح في بيان أن جثث كارميل غات وإيدن يروشالمي وهيرش غولدبرغ-بولين وألكسندر لوبانوف وألموغ ساروسي وأوري دانينو نقلت إلى إسرائيل.
أخبار دولية
الإسرائيلي
إنتشال
رهائن
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