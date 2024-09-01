بايدن يعلن العثور على جثث ستة رهائن في غزة بينهم الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ليل السبت أنه تم العثور في قطاع غزة على جثث ستة رهائن خطفوا خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك جثة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين.



وقال بايدن في بيان: "في وقت سابق، عثرت القوات الإسرائيلية في نفق تحت مدينة رفح على جثث ستة رهائن كانت حماس تحتجزهم"، مضيفًا: "لقد تأكدنا الآن أن أحد الرهائن كان المواطن الأميركي هيرش غولدبرغ بولين".