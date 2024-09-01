الحوثيون يعلنون إستهداف سفينة ترفع علم ليبيريا قبالة سواحل اليمن

أعلن الحوثيون في اليمن السبت شن هجوم على سفينة شحن في البحر الأحمر كانت قوة بحرية أفادت في وقت سابق بأنها ترفع علم لييبريا واستهدفت بصاروخين بالستيين انفجرا على مقربة منها.



وقال المتحدث باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة GROTON في خليج عدن".



وأضاف أن الهجوم أدى إلى "إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر"، لافتًا إلى أن "هذا هو الاستهداف الثاني للسفينة بعد استهدافها في الثالث من آب".