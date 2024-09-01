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رئيس الوزراء السنغالي يهاجم نتانياهو ويدعو إلى عزل إسرائيل
أخبار دولية
2024-09-01 | 01:11
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رئيس الوزراء السنغالي يهاجم نتانياهو ويدعو إلى عزل إسرائيل
اتهم رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو السبت نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمواصلة الحرب في قطاع غزة من أجل بقائه السياسي، داعيًا إلى عزل إسرائيل لوضع حد لهذه "الهمجية المدعومة من بعض الدول الغربية".
وقال سونكو خلال تجمع حاشد ضم المئات دعمًا للفلسطينيين في المسجد الكبير في دكار: "لدينا رئيس وزراء إسرائيلي تعتمد سلطته على هذه الحرب، ويعتمد بقاؤه السياسي على هذه الحرب، وهو مستعد للسير فوق آلاف الجثث ليبقى رئيسا للوزراء ومن أجل ألا يواجه عدالة بلاده".
وأضاف وهو يضع وشاحًا بألوان العلم الفلسطيني حول رقبته: "يجب أن نجمع كل من يندد بهذا الظلم، وأن نعمل من أجل حل سياسي يتمثل في عزل دولة إسرائيل، حل العزل السياسي".
وشدد رئيس الحكومة السنغالي الذي يدعي أنه يساري قومي إفريقي على أن الأمر يتعلق بـ"وضع حد لهذه الهمجية الإنسانية التي صادقت عليها وأيدتها دول غربية".
ووصف العمليات الإسرائيلية الجارية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة"، متحدثًا عن "الظلم" الذي يعانيه الفلسطينيون منذ إنشاء إسرائيل عام 1948.
وتحدث سونكو عن "انقسامات كثيرة" تمنع المسلمين والأفارقة من "التحدث بصوت واحد" في مواجهة الأزمة.
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