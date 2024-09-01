وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل إسرائيليين إثنين قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن إسرائيليين اثنين على الأقل قتلا عندما تعرضت مركبة كان يستقلانها لإطلاق نار بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.



وأكد الجيش في وقت سابق وقوع حادث إطلاق النار، قائلًا إن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وإن قوات الأمن تبحث عن منفذي الهجوم.