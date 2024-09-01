اليونيسف تطرح مناقصة للحصول على لقاحات ضد إمبكوس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) السبت طرح مناقصة عاجلة للحصول على لقاحات ضد مرض إمبوكس لمساعدة البلدان الأكثر تضررًا من تفشي الوباء مؤخرًا.



وقالت يونيسف في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاح غافي والمراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية إن "المناقصة الطارئة تهدف لتأمين الوصول الفوري إلى لقاحات إمبكوس المتاحة وتوسيع الإنتاج".



وأضافت أنه "اعتمادًا على الطلب والقدرة الإنتاجية للمصنعين والتمويل، يمكن وضع اتفاقيات لما يصل إلى 12 مليون جرعة حتى عام 2025".



وبموجب المناقصة،تخطط يونسيف لإبرام اتفاقيات توريد مشروطة مع مصنعي اللقاحات.



وهذا سيسمح ليونيسف شراء وشحن اللقاحات دون تأخير بمجرد أن تضمن البلدان والشركاء التمويل وتؤكد الطلب والجهوزية، وأن تكون المتطلبات التنظيمية لقبول اللقاحات متوفرة.