قيادي في حماس يحمل إسرائيل مسؤولية وفاة رهائن

حمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إسرائيل مسؤولية وفاة رهائن في غزة.



وقال: "من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصرّ على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار".