نتنياهو: من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان إسرائيل لن تهدأ حتى تقبض على المسؤولين عن قتل الرهائن الستة الذين تم انتشال جثثهم بعد احتجاز حركة حماس لهم في قطاع غزة.



وقال نتنياهو في بيان إن إسرائيل ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين وضمان أمن إسرائيل.



وأضاف: "من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا".