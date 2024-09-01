أوكرانيا: قتيل وجرحى في قصف روسي على منطقة سومي

أعلنت إدارة‭‭‭‭ ‬‬‬‬منطقة سومي الأوكرانية أن مدنيا قُتل وأصيب أربعة آخرون في قصف روسي خلال الليل للمنطقة الواقعة على الحدود بين البلدين المتحاربين.



وقالت الإدارة عبر "تلغرام": "خلال الليل وفي الصباح نفذ الروس 18 قصفا على المواقع الحدودية والسكنية بمنطقة سومي. وتم تسجيل 47 انفجارا".



وأضافت أن تسع مناطق في سومي تعرضت للهجوم.



وأوضح ممثلو ادعاء محليون اليوم الأحد أن روسيا شنت هجوما صاروخيا على قافلة من شاحنات الحبوب على طريق سومي-خاركيف في منطقة سومي وأن سائق شاحنة عمره 23 عاما لقي حتفه.



وأضافوا أن إحدى الشاحنات اشتعلت فيها النيران وتضررت 20 شاحنة أخرى تقريبا.