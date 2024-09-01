الشرطة الإسرائيلية: قتلى إطلاق النار في الضفة الغربية عناصر في الشرطة

أكدت الشرطة الإسرائيلية أن القتلى الثلاثة بإطلاق النار الذي وقع الأحد في جنوب الضفة الغربية هم عناصر في الجهاز.



وقال قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية عوزي ليفي للصحافيين في موقع الهجوم قرب حاجز ترقوميا القريب من مدينة الخليل الفلسطينية: "قتل ثلاثة من عناصر قوة الشرطة صباح اليوم في هجوم بإطلاق النار".



وكانت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء أعلنت عن مقتل ثلاثة، رجلين وامرأة في الهجوم.



وأشارت في بيان إلى أنه "كان هجومًا شديد الخطورة، رأينا مركبة عليها علامات رصاص على تل بجانب الطريق".



ووصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى موقع الهجوم ودعا إلى إقامة مزيد من حواجز التفتيش في المنطقة.



وقال للصحافيين: "الحق في الحياة للإسرائيليين أكثر أهمية من حرية حركة سكان السلطة الفلسطينية".



وأضاف: "بدلًا من تحرير الإرهابيين، أطلقوا النار على رؤوسهم".

