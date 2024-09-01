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الجزائر تنضم إلى بنك مجموعة "بريكس"

أخبار دولية
2024-09-01 | 06:08
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الجزائر تنضم إلى بنك مجموعة &quot;بريكس&quot;
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الجزائر تنضم إلى بنك مجموعة "بريكس"

أعلنت وزارة المالية الجزائرية أن مجلس محافظي البنك الجديد للتنمية التابع لمجموعة "بريكس" وافق في اجتماع السبت على انضمام الجزائر الى هذه المؤسسة المالية.
     
وأوضح بيان الوزارة أن "انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة، التي تعتبر الذراع المالي لمجموعة بريكس، يعد خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي، ما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية إلى جانب دول كبرى مثل روسيا والصين".
     
وجاء الإعلان في بيان لرئيسة مجلس البنك ديلما روسيف الرئيسة السابقة للبرازيل إحدى الدول البارزة في المجموعة الاقتصادية، خلال اجتماع السبت في كيب تاون في جنوب إفريقيا.
     
وقالت وزارة المالية إن "هذا الانضمام جاء نتيجة تقييم صارم"، مشيرةً إلى "الأداءات الاقتصادية المتميزة التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، من حيث النمو الاقتصادي، بدعم من الإصلاحات متعددة القطاعات، وكذلك تصنيفها حديثا كاقتصاد ناشئ من الشريحة العليا".
     
واعتبرت ان انضمام الجزائر، أكبر مصدر للغاز في إفريقيا، للبنك الذي تأسس في 2015 من قبل الدول المؤسسة لـمجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين) "يفتح آفاقًا جديدة لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط والطويل".

أخبار دولية

مجموعة

"بريكس"

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