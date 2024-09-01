العثور على 17 جثة بعد تحطم مروحية في أقصى الشرق الروسي

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور على 17 جثة وعلى هيكل المروحية مي-8 (Mi-8) المفقودة منذ السبت في أقصى الشرق الروسي بينما كان على متنها 22 شخصا.



وأعلنت الوزارة في بيان أنه "عُثر على 17 جثة"، مشيرة إلى أن أعمال البحث انتهت لهذا اليوم، على أن تُستأنف "فجر الإثنين" في منطقة الحادث.



وكانت المروحية "مي-8" اختفت من على شاشات الرادار السبت في كامتشاتكا حيث تتكرّر حوادث الطائرات التي غالبا ما تكون قديمة.