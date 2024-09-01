وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو إلى اتفاق لاستعادة الرهائن من غزة

حث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس من أجل إعادة الرهائن المتبقين من غزة إلى إسرائيل.



وكتب غالانت على منصة "إكس": "فات الأوان بالنسبة للمخطوفين الذين قُتلوا بدم بارد. يجب إعادة المخطوفين الذين ما زالوا في أسر حماس إلى ديارهم".



وأضاف: "يتعين على مجلس الوزراء السياسي الأمني الاجتماع فورا والتراجع عن القرار الذي اتُّخذ يوم الخميس"، في إشارة إلى قرار المجلس إبقاء القوات الإسرائيلية في ما يسمى بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين) في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.