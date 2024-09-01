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عائلات الرهائن تدعو إلى اضراب عام في إسرائيل وتطالب باتفاق في غزة

أخبار دولية
2024-09-01 | 09:11
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عائلات الرهائن تدعو إلى اضراب عام في إسرائيل وتطالب باتفاق في غزة
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عائلات الرهائن تدعو إلى اضراب عام في إسرائيل وتطالب باتفاق في غزة

     
دعت عائلات الرهائن وزعيم المعارضة في إسرائيل الى إضراب عام الاثنين للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام اتفاق لإطلاق الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
   
ودعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين  "الجمهور للانضمام إلى مظاهرة حاشدة، للمطالبة بوقف كامل للأنشطة في البلاد والتنفيذ الفوري لاتفاق لإطلاق الرهائن".
     
وحضت المجموعة الإسرائيليين على التظاهر في مدينة تل أبيب، المركز التجاري للبلاد.
     
كما دعا اتحاد الهستدروت العمالي إلى المشاركة في الإضراب. 
     
بدوره، حض زعيم المعارضة يائير لابيد على "الإضراب العام".
     
وأشار في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" الى أن الرهائن "كانوا على قيد الحياة لكن قرر نتانياهو وحكومة الموت التابعة له عدم إنقاذهم".
     
وقال: "لا يزال هناك رهائن على قيد الحياة، ولا يزال بإمكاننا التوصل إلى اتفاق".

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