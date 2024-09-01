رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن "صدمته" لمقتل الرهائن الإسرائيليين الستة

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "صدمته الشديدة" إزاء مقتل ستة رهائن اسرائيليين "بشكل مروع وغير مبرر" بعدما تم العثور على جثثهم في قطاع غزة.



وقال ستارمر على منصة "اكس": "على حماس أن تفرج عن الرهائن كلهم الآن ويجب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فورا من قبل كل الأطراف لوقف هذه المعاناة".