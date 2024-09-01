الجيش الإسرائيلي: قضينا على مطلق النار على عناصر الشرطة في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي "القضاء" على المشتبه به في تنفيذ إطلاق النار الذي وقع في الضفة الغربية المحتلة وأسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة.



وقال في بيان إن قواته حاصرت المشتبه به أثناء تخفيه في منزل بمدينة الخليل، مشيرا إلى أنه "تم القضاء عليه في المكان".