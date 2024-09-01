اتحاد عمال إسرائيل يعلن الإضراب العام الإثنين دعما للرهائن في قطاع غزة

نقابة العمال الإسرائيلية أن مطار بن غوريون سيتوقف عن العمل بشكل كامل غدا

أعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) الإضراب العام اعتبارا من صباح الإثنين سعيا لدفع الحكومة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الجيش العثور على جثث ستة منهم.وشدد رئيس الاتحاد الذي يعد أبرز نقابة عمالية في إسرائيل أرنون بار ديفيد، في مؤتمر صحافي، على أنه "علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن"، لافتا إلى أنه "غدا الساعة السادسة صباحا (03,00 ت غ) سيعم الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله".وفي السياق، أعلنتأن مطار بن غوريون سيتوقف عن العمل بشكل كامل غدا.