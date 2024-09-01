بن سلمان في اتصال مع السيسي: لبذل كافة الجهود لوقف أعمال التصعيد الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.وأكد بن سلمان ضرورة بذل كافة الجهود عربيًا وإسلاميًا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.