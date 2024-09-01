بن سلمان يدعو في اتصال مع إردوغان إلى "مساندة" الفلسطينيين

دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الى "توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني" مع استمرار الحرب في غزة منذ نحو 11 شهرا.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ الأمير محمد أكّد "حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".