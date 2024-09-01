وزارة الصحة الإسرائيلية: الرهائن الستة قتلوا من مسافة قريبة جدا بين الخميس وصباح الجمعة

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن التشريح الذي أجري صباح الأحد لجثث الرهائن الستة التي عثر عليها في غزة ثم نقلت الى اسرائيل، أظهر انهم قتلوا "من مسافة قريبة جدا" و"بين الخميس وصباح الجمعة".



وأعلنت المتحدثة شيرا سولومون في بيان أن "الرهائن الستة قتلوا بيد حماس بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة جدا"، مضيفة أنهم "قضوا على ما يبدو قبل التشريح بفترة تراوح بين 48 و72 ساعة، أي بين الخميس وصباح الجمعة".