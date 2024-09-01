التحقيق الإيراني: مروحية رئيسي تحطمت بسبب رداءة الطقس

خلص التحقيق الإيراني النهائي في حادث تحطم المروحية الذي أودى بالرئيس ابراهيم رئيسي في أيار، الى ان سببه كان سوء الأحوال الجوية، كما أفادت الهيئة التي تولته الأحد.



وأضاف التقرير أن "الظهور المفاجئ لكتلة كثيفة من الضباب الكثيف المتصاعد" تسبب في اصطدام المروحية بالجبل.