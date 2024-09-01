استطلاعات الرأي: فوز حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف للمرة الأولى في انتخابات إقليمية

فاز حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف للمرة الأولى في انتخابات إقليمية، وفق ما أظهرت استطلاعات الرأي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع .



وأظهرت الاستطلاعات أيضا تقاربا بين نتيجة الحزب وتلك التي يحققها "حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي"، حيث جرت انتخابات إقليمية أيضا.



ويبدو أن حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديموقراطي حقق نتيجة مخيّبة للآمال في الولايتين حيث من المتوقع ان يحصل على ما بين 6 و8 في المئة من الأصوات.