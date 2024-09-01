مقتل تسعة أشخاص في جمهورية الدومينيكان إثر اصطدام شاحنة بحانة

أعلن مصدر في الشرطة لفرانس برس أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم الأحد في جمهورية الدومينيكان بعدما اصطدمت شاحنة نقل بحانة في الساحل الجنوبي للدولة الواقعة في الكاريبي.



ووقع الحادث فجر الأحد في مدينة أزوا الصغيرة على بعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة سانتو دومينغو.



وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "يتواصل تحديد عدد الجرحى والقتلى. ويشمل الإحصاء مستشفيات مختلفة". وأفاد بأن محصلة القتلى الأولية بلغت تسعة أشخاص.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن 30 شخصا آخرين أصيبوا بجروح وأن السلطات تحقق في سبب الحادث.