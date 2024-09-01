خليل الحية للجزيرة: دون الانسحاب الإسرائيلي من فيلادلفيا ونتساريم ورفح فليس هناك اتفاق

حمّل مسؤول ملف التفاوض في حركة حماس خليل الحية في مقابلة مع قناة الجزيرة، رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وحكومته مسؤولية موت الاسرى، وقال: "نتنياهو رفض كل ما أبديناه من مرونة بشأن عدد أسرانا المفترض الإفراج عنهم يوميا ضمن الصفقة".



وأضاف: "ردّ نتنياهو على قبولنا الوثيقة التي قدمها بايدن كان المرواغة ثم فرض عدة شروط جديدة ونتنياهو فرض البقاء بفيلادلفيا ونتساريم ورفض خروج محكومين بالمؤبد من أسرانا من كبار السن".



واعلن: "لسنا معنيين بالتفاوض على شروط نتنياهو الجديدة وقرار الحركة هو عدم التنازل عن مقترح 2 يوليو".



واشار الحية الى أن "الاحتلال يريد عبر التصعيد والانتهاكات بالضفة التحضير لما يخطط له بشأن المسجد الأقصى".